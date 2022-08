Hinnalõks. Elektrimüüjad pakuvad lepinguid, millest kahe kuu pärast tahate loobuda, nii et peate trahvi tasuma

Eelmisel nädalal täitus kaks nädalat päevast, kui uus valitsus kinnitas koalitsioonilepingus, et 1. oktoobrist on kõigile eratarbijatele kättesaadav elektri universaalteenus ehk elekter konkurentsiameti kinnitatud hinnaga. Kuna universaalteenuse hind peab koosnema tegelikust tootmiskulust ja mõistlikust kasumimarginaalist, prognoositakse sellise elektri hinnaks 13–15 senti kWh. See on enamasti soodsam kui hind praegusel elektribörsil ja kindlasti soodsam, kui julgevad elektrimüüjad pakkuda praegu fikseeritud hinnaga pakettides. Väiksemate elektriarvete nimel soovib ilmselt enamik tarbijaid vahetada need elektrivarustuse universaalteenuse vastu. Ent siiani ei oska elektriturureformi korraldajad öelda, kuidas saavad uuele elektripaketile üle minna tarbijad, kellel on sõlmitud pikaajaline fikseeritud hinnaga leping, millest enne tähtaega loobudes võib saada leppetrahvi. Sellele teadmatusele viidates jätkavadki kaks elektrimüüjat sääraste lepingute sõlmimist.