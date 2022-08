Teeme selgeks – kuidas oma raha õigesti paigutada?

Äkki jään oma rahast ilma! Kuidas maandada investeerimisega seotud riske?

Seega hajutamisel ei piisa vaid erinevate investeeringute arvust, vaid mõelda tuleks, millistele riskidele on need investeeringud avatud. Lihtne lahendus on kasutada globaalseid aktsiafonde või ETF-e, kus hajutamise töö on sinu eest juba ära tehtud. Kes soovib aga portfelli veidi rohkem põnevust ja keskenduda konkreetsetele piirkondadele või tööstusharudele, peaks elementaarsele riskide hajutamise täpsemalt läbi mõtlema. Riske hajutatakse ka ajas – see tähendab, et korraga turule sisenemise või sealt väljumise asemel võiks tegutseda osade kaupa.