FOTO | CNG hind armu ei anna ja püstitab aina uusi rekordeid

Juba siis tõdes Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna, et kõrgete hindadega tuleb arvestada tänavu kogu aasta vältel. Siiani pole ta ka eksinud, sest võrreldes aprilliga on CNG hind veelgi tõusnud. Teisisõnu müüb Alexela surugaasi täna 3,45 euro eest kilogrammi kohta.

Kuidas kujuneb CNG hind? „Maagaasi hind kujuneb eelneva kuu keskmise maailmaturuhinna indeksi TTF põhjal, erinevalt vedelkütustest, kus sisseostuhindade sõltuvus maailmaturuhinnast on jooksval kuul päevapõhine,“ kirjeldas toona Kärsna ja lisas, et TTF ehk maagaasi maailmaturuhind on Venemaa algatatud sõja järel kasvanud.