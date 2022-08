ÜLEVAADE | Börsifirmad annavad aru: mida on tehtud kohalikelt investoritelt saadud 200 miljoni euroga?

Kui eelmise aasta lõpus kaasnes börsibuumiga suur elevus, kas värskete tulijate aktsiad tõusevad börsikella helina saatel esimeste minutite jooksul 10%, 20% või 50%, paisutades virtuaalselt inimeste rahakotti, siis nüüdseks on mesinädalate sära ja glamuur lahtunud halliks argipäevaks ja oma tegevusest raporteeritakse börsiteadetes. Aga eks raha kaasatudki selleks, et see tööle panna, mitte börsirallil põnevuse pakkumiseks.