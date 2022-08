Raivo Hein müüs maha portsu LHV aktsiaid

Heina sõnul on müügi põhjus lihtne. „Mul on rahalisi kohustusi, mida täitma pean. Kuna vaba raha ei ole, kõik on investeeritud, siis olin sunnitud veidi ka müüma, et raha vabastada.“

Kokku müüs Heina firma OÜ Kakssada Kakskümmend Volti kolmes jaos maha 28 000 LHV aktsiat. Aktsiate keskmine hind oli 3,396 eurot ehk kokku müüs ta aktsiaid 95 108 euro eest. Hein lisas, et ka edaspidi on tal kavas LHV aktsiatega tehinguid teha, kuid seda teistpidi. „Ehk siis olen ikka ostupoolel edasi nagu viimased 12 aastat. Eriti kuna hind on soodne ja see ei kesta kaua.“

Heina firma on LHV suuruselt 13. aktsionär, omades 5 miljonit aktsiat.

Viimastel nädalatel on LHV insaiderid veel teisigi tehinguid teinud. Neist suurim oli see, kui Skype'i asutajate investeerimisfirma Ambient Sound Investments müüs LHV asutajale Andres Viisemannile 6 miljonit aktsiat. LHV panga juhatuse liige Andres Kitter on aga seitsmes jaos müünud 7122 LHV aktsiat. Ostupoolel on veel olnud Lauri Teder (AS EveryPay juhatuse liige, LHV ostis firma ära), kes soetas 7246 LHV aktsiat.