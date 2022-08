Nafta hind jõudis taas alla 100 dollari barreli kohta. Investorid ootavad homse OPEC+ kõnelusete tulemusi

Pärast drastilisi tootmiskärpeid, milles liikmeriigid leppisid kokku 2020. aasta kevadel vastusena koroonaviiruse põhjustatud nõudluse langusele, toodavad nad täna taas sama palju toornaftat, kui seda enne koroonapandeemiat, kirjutab The Arab Weekly. Esialgse plaani kohaselt pidi tootmine taastuma alles 2022. aasta septembris, kuid juunis otsustati tuua see augustisse, sest nõudlus oli oodatust suurem.

Londonis asuva uurimisinstituudi Energy Aspects hinnangul võib OPEC+ kohandada oma praegust kokkulepet, et jätkata toornafta tootmismahtude suurendamist. Sama analüütikud drastilisi muutuseid ei oota. „OPEC+ peab arvestama sellega, et Venemaa – kes on alliansi võtmeliige – huvid on Washingtoni omadega vastuolus. Saudi Araabia peab kõndima peenel joonel,“ ütles PVM Energy analüütik Tamas Varga.