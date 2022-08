Forus Taxi laienes Läti ja Leedu turule

„Soovisime, et aprillis Eestis edukalt käivitunud taksoplatvorm, oleks suve jooksul esindatud kõigis kolmes Balti riigis. See eesmärk on edenenud igati plaanipäraselt,“ ütles Forus International OÜ juhatuse liige ja finantsjuht Nataliya Gavrylova.

Forus Taxi on taksode tellimise platvorm, kuhu kaasatakse läbi US Tokenite programmi omanike ringi nii autojuhid, kliendid kui teised panustajad. Programmi tööriistaks on token, mille nimeks saab US Token. Teisisõnu tähendab see, et kõik Forus Taxi kliendid, autojuhid ja teised kaasaaitajad koguvad juba aprillikuust oma panuse või sõitude eest tokeneid, mis hakkavad tulevikus koguma väärtust ja mille saab viie aasta pärast vahetada osaluseks. Näiteks kui klient teeb Forus Taxi vahendusel kokku 100 euro eest sõite, siis teenib ta kliendikontole ühe US Tokeni.