Pinterest sai uue suuraktsionäri. Aktsia hind sööstis püstloodis üles

Pinterestil on olnud väga tormiline aasta. Jaanuarist on aktsia hind langenud enam kui 45%, kuid graafikut kaunistavad teravad Ameerika mäed. Eilne uudis ja sellele järgnenud hinnatõus on järjekordne tõestus sellele.

Elliott ei avalikustanud oma osaluse suurust Pinterestis. Wall Street Journal teatas aga juulis, et investeerimisfirmal on üle 9%-line osalus ettevõttes.

Elliott on suurendanud osalust ka PayPal Holdings'is, teatas Bloomberg ning on varem ostnud osalusi ettevõtetes, sealhulgas eBay, Twitter ja AT&T, kirjutas Reuters.

Elliotti avaldus tuli samal ajal, kui Pinterest teatas oodatust madalamast kasumist, mis on tingitud kõrgematest kuludest ja sellest, et kasutajad veedavad platvormil varasemaga võrreldes vähem aega. Sarnaselt oma konkurentidele on Pinterest saanud väiksemat reklaamitulu, kuna suurfirmad on vähendanud pandeemiast tulenevalt oma turunduseelarveid.