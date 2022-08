Järjekordne krüptoskeem röövis kasutajatelt sadu miljoneid

Süüdistus esitati eile USA ringkonnakohtus Illinoisi osariigis, kusjuures SEC väitis, et platvormi asutajad ja turundajad kasutasid petturlikku krüptopüramiid- ja Ponzi skeemi, et koguda üle 300 miljoni dollari miljonitelt jaeinvestoritelt kogu maailmas, kirjutas Cointelegraph.

SECi kaebuses märgitakse, et Forsage oli modelleeritud nõnda, et investorid said rahalist tasu, värvates uusi investoreid platvormile. See oli tüüpiline Ponzi, mis hõlmas mitut riiki, sealhulgas Ameerika Ühendriike ja Venemaad. Hiljuti kirjutas Ärileht kuidas Eesti investoriteni on jõudnud uus petuskeem nimega ZENIQ, mis on sarnaselt üles ehitatud nagu Forsage.