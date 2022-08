LHV majandusanalüütik: Eesti majandus jahtub

20% hinnakasv on vähendanud inimeste ostuvõimet ning ettevõtjate optimism tuleviku suhtes on kahanenud. Erandina paistab silma energeetikasektor, mis õitseb kõrgete hindade ja suure nõudluse toel. Varasemad probleemid konkurentsivõimega on unustatud, sest olukorras, kus Vene energia on turul muutunud vastuvõetamatuks, on igasugune alternatiiv teretulnud.