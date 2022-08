Punktid Technologies II kvartali müügikäive kasvas pea neljandiku võrra

Punktide rahvusvahelise inglise keelse domeeni (Punktid.com) kaudu on vahendusteenus kasvanud orgaaniliselt, keskmiselt 96% käesoleva aasta teises kvartalis, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurim kasv toimus aprillis, kus kasv oli 980% võrreldes 2021. a aprilliga.

Venekeelse domeeni (Punktid.ru, mis on suunatud suuremas osas Balti riikide klientidele) vahendusteenuse brutosumma langes 2022. aasta teises kvartalis keskmiselt 54% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte sõnul tuleneb langus peamiselt asjaolust, et II kvartalis lõpetasid suur osa mängusektori müüjatest oma tegevuse vene turul, jättes vene tooteid kasutavad kliendid teenuseta. „Sellel põhjusel kahanes ka meie venekeelse klientuuri ühe lemmiktoote, PlayStation Venemaa regiooni kaartide müük, mis mõjutas Punktid.ru müügitulemust. Mitmed Balti riikides elavad vene toodete kasutajad on hakanud mõne muu regiooni kasutajaks, mis aitab hoida stabiilset käivet.“