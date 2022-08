Gaas ei saagi otsa. Eesti gaasimüüjad kinnitavad, et täidavad kõik lubatud tarned

Gaasivarustuskindluse kõige tagumises otsas on Elering. Tema kaitstud tarbijate varu võetakse gaasitarnetes kasutusele viimase abinõuna. Kaitstud tarbijate varuna on ette nähtud 105 GWh gaasi, mis tagab tarbimise ühel külmal talvekuul. Kui varasematel aastatel oli Eleringil kaitstud tarbijate varu hankimiseks ainult leping, mis läks täitmisele gaasivajaduse tekkides, siis seekord on gaas kahe lepinguga välja ostetud ja juba märtsist Läti gaasihoidlas kohal.