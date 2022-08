Värske terviseminister plaanib töötukassa reservi taastamiseks makse tõsta

Petersoni sõnul on maksemäärade tõstmine siiski vajalik, et olla valmis võimalikuks kriisiks. „Meil on täna rahuaja ühe aasta reserv olemas, aga selle testimisel näiteks 2008. aasta kriisi vastu me näeme väga punaseid lahtreid,“ märkis Peterson.

Kas maksemäära tõus võiks ka teiste koalitsioonipartnerite heakskiidu pälvida, Peterson öelda ei oska. „Me teame seda, et valitsus on ju lubanud makse mitte tõsta. Ehk siis kergekäeliselt see ettepanek ei tule ja kindlasti ei ole ka sotsiaalpartnerid väga vaimustunud sellisest mõttest,“ rääkis Peterson.

Kui 2020. aasta lõpus oli töötukassa reserv 838,1 miljonit eurot, siis praegu on reservi umbes 500 miljonit eurot ehk üle 300 miljoni euro vähem. Peamiselt on see koroonast tingituna.

Loe pikemalt ERRi portaalist.