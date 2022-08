Kinnisvaraarendaja Hepsor esimesel poolaastal suuri kasumeid ei näidanud, vaid lõpetas hoopis kahjumis

Ettevõttel on käesoleval hetkel Eestis ja Lätis ehituses kolm elukondlikku arendusprojekti, milles on kokku 304 uut korterit.

Juulis sõlmis Hepsor LHV Pangaga 14 miljoni euro suuruse laenulepingu, mille eesmärk on finantseerida Ojakalda Kodude arendusprojekti ehitust. Tallinna ja Harku piirile kerkivas kolmetornilises eluhoones on 101 avarat perekorterit. Lisaks käeosleva aasta teises pooles alustab Hepsor Manufaktuuri elamurajooni teise etapi ehitusega, kuhu on plaanis rajada ligikaudu 160 uut korterit. Tallinnas ja Riias kokku on 2022. aastal planeeritud alustada 383 korteri ehitusega, millest 128 asub Riias. Hetkel on kontsernil kokku 25 arendusprojekti.