InBank kasvatas II kvartalis puhaskasumit pea poole võrra

„Kui viimase kahe aasta jooksul on Inbanki kasvu vedanud Poola turg, siis eelmises kvartalis oli panga kasvumootoriks taas Baltikum. Selle muutuse peamine põhjus on Poola turu 7%-ni tõusnud intressimäärad. Kõrgemad intressid ja kaasnev elukalliduse kasv on selgelt vähendanud Poolas kasvumahte. Küll aga on tore näha, et Inbanki hajutatud ärimudel töötab hästi ja Poola kasvu kahanemise kattis rekordmüük Baltikumis.