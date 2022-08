Tallinki reisijaarvud kerkivad kui seened peale vihma. Juulikuus püstitati viimaste aastate rekord

Reisijate arv kasvas juulikuus enim ettevõtte Soome-Rootsi liinidel, kus reisijate arv kasvas mullusega võrreldes 141.9% võrra, kuid stabiilset reisijatearvu kasvu on näha ka ettevõtte teistel liinidel Eesti ja Soome ning Eesti ja Rootsi vahel. Osaliselt on reisijatearvu kasv kindlasti tingitud sellest, et ettevõte opereeris selle aasta juulis möödunud aasta sama perioodiga võrreldes terve kuu vältel liinidel rohkem laevu, kuid tõenäoliselt on kasvu mõjutanud ka reisijate kindlustunde suurenemine pärast COVID pandeemiast tingitud reisipiirangute kaotamist selle aasta kevadel ning viirusolukorra stabiliseerumist ettevõtte koduturgudel.

„Möödunud on 34 kuud, ligi kolm aastat, sellest ajast, mil viimati nägime selliseid reisijate numbreid nagu selle aasta juulikuus, kuid mul on siiralt hea meel, et me oleme suutnud tõestada, et suure töö, hea meeskonna ja koostööga ning lojaalsete klientidega on sellise tulemuse saavutamine võimalik,“ kommenteeris statistikat Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Meil on rõõm, et väga suures ulatuses on meie laevade pardale naasnud meie head Soome kliendid ja et juulikuu jooksul on meie juurde üha rohkem hakanud teed tagasi leidma ka erinevate Lääne-Euroopa riikide kliendid. Meie meeskondadel on suur rõõm kuulda meie laevade pardal taas senisest rohkem soome, rootsi, inglise, saksa, prantsuse ja paljusid muid keeli,“ sõnas Nõgene.

Nõgene sõnul kasvasid juulikuus jõudsalt ka laevadel reisivate laste ja noorte arvud, mis on märk sellest, et üha rohkem on juulikuus möödunud aastatega võrreldes tuldud Läänemere vaateid ja värsket mereõhku nautima kogu perega, seda just siseriiklike või kaugemate puhkusereiside asemel.

„Terve kaunis ja suvine augustikuu on meil veel ees, seega on igaühel veel piisavalt võimalusi pardale hüpata ning tulla koos meiega imelisi merevaateid ning Tallinnas, Helsingis ja Stockholmis pakutavat avastama,“ lisas Nõgene.