FOTOD | 220 Energia kutsub inimesi liituma tähtajalise paketiga. Oktoobrist uue paketi kasu aga hävineb

Fikseeritud hinnal on aga klausel. Näiteks kolmeaastase lepingu enneaegne lõpetamine läheks kliendile maksma kuni 720 eurot. See tähendab, et kui 1. oktoobrist alates on kõigile eratarbijatele kättesaadav koalitsioonilepingus kinnitatu elektri universaalteenus, siis antud näite fikseeritud paketi inimesed peaksid maksma lepingu tühistamisega üpriski kopsaka summa. Samas on hinnavahe märgatav. 36 kuu pikkuse lepingu päevane hind oleks 26,90 s/kWh ja öö 20.90 s/kWh. Universaalteenuse elektri hinnaks prognoositakse aga 13–15 senti kWh.