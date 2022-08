Elisa valdkonnajuht: IT-inimestest on kõikjal puudus. Kuidas aga hoida olemasolevaid?

Ei ole saladus, et IT-inimestest, nii arendajatest kui ka asjalikest projektijuhtidest, analüütikutest ja testijatest, on puudus kõikjal. See on loonud olukorra, kus pealehakkamist täis spetsialist võib endale uue sobiva väljakutse leida loetud päevade või nädalatega ning kus LinkedInis veidigi aktiivsema inimese postkast täitub kiirelt pakkumistega tulla töötama millegi uue, ägeda ja võimsa kallal.

Kui aga juht suudab luua töökeskkonna ja piisavad majasisesed arengu- ja motivatsiooniprogrammid, ei ole tarvis igal hommikul tööle suundudes karta, et terve tiim on ühe hooga minema jooksnud.

Õige töökeskkond aitab inimesi hoida

Kuigi mingi piirini on inimeste liikumine normaalne – on haruldane, et keegi soovib ühe ja sama temaatikaga töötada pensionieani –, ei saa jätkusuutlikkusele panustav ettevõte inimestesse suhtuda kui millessegi asendatavasse. Iga asi küll ammendab end ühel hetkel, kuid pädeva juhi käsutuses on hulk tööriistu, mille abil pakkuda inimestele pikema aja jooksul kõike head oma senise tiimi või ettevõtte koosseisus, mida muidu mindaks otsima kuskilt mujalt.

Sestap tasub tähelepanu pöörata nii kompensatsioonimehhanismidele, arenguvõimalustele – nii karjäärialasele kui ka tehnilisele –, töökorraldusele kui ka üldisele töökeskkonnale. Kuigi alati on kuskil keegi, kes suudab mõnes aspektis pakkuda paremat kui sina, siis end ettevõtte ridades hästi sisse töötanud inimese liikuma panemiseks on vaja mitmel rindel millegi oluliselt parema pakkumist. Kui kõik muu on hästi, on vähetõenäoline, et kõrgepalgaline spetsialist hakkab paarisaja euro pärast tööd vahetama, või liigub uude rolli seepärast, et talle pakutakse suuremate akendega kontorit.