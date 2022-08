Rikkus ei anna häbeneda: viis kütusefirmat ajas viimases kvartalis kokku ligi 60 miljardit eurot

Suurte naftafirmade pidupäevad jätkuvad. Maailma viis suurimat energiaettevõtet teenisid aasta teises kvartalis kokku ligi 58 miljardit eurot. Tulemusi on tõstnud kõrged nafta- ja gaasihinnad ning kuigi Venemaa turult lahkumine on mõnele lääne ettevõttele läinud miljardeid maksma, on nad siiski võitnud sellest, et ka ostjad on Venemaa naftast ja gaasist täielikult loobunud.