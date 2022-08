„Pöördelistes olukordades kipuvad turud tavaliselt üle reageerima ning osaliselt on see juhtunud siingi,“ selgitas Aab euribori languse põhjuseid. 12 kuu euribor on langenud ligi pooleteise nädalaga pea 23% ning 6 kuu euribor pea 8%. LHV majandusanalüütik selgitas, mis tegurid euribori languse kaasa on toonud.