Konkurentsiamet: elektrilepingu lõpetamise leppetrahv tuleks inimestele kompenseerida

„Põhimõtteliselt on täna juba piir olemas, et leppetrahvid ei saa tulla õhust, et neil peab olema põhjendus olemas. Kui me täna vaatame Eesti Energia leppetrahve kuni 35 000 eurot, ma kahtlen, kui põhjendatud nad on. Ja kui nad ei ole põhjendatud, siis siin sekkub juba tarbijakaitse,“ rääkis Järvan.