Aasa vastulause ministrile: maksukoormuse tõstmine pole mõistlik

Eesti tööandjate keskliidu juhi ja töötukassa nõukogu liikme Arto Aasa sõnul on nende ettepanek jätta tööstuskindlustusmakse määr praegusele tasemele, kus töötaja osa on 1,6% ja tööandja osa 0,8%. „Selline maksemäär tagab töötukassale piisavad tulud oma kohustuste täitmiseks,“ on Aas veendunud.

Ta selgitab, et töötuskindlustusmakse on sihtotstarbeliselt kogutav maks. „Seetõttu tuleks enne maksemäära muutmist esmalt üle vaadata Töötukassa pakutavad teenused ning nende põhjendatus. Pole saladus, et viimastel aastatel on uusi teenuseid ja toetuseid üha juurde tulnud, millel kõigil on oma hind,“ nentis ta.

Prognooside kohaselt on töötuskindlustuse kogukulud tänavu 255 miljonit, tulud 258 miljonit eurot. Lisaks on töötukassal eelmise aasta lõpu seisuga reserve 506 miljonit eurot. „Seega on Töötukassa tulude ja reservide maht on hetkel täiesti piisav, et olla tööpuuduse suurenemiseks valmis. Ligi 20-protsendilise inflatsiooni tingimustes pole praegu rahavaru kogumine ka majanduslikult otstarbekas, selle reaalne väärtus kahaneb kiirelt,“ lisas Aas.

„Tööandjatel ja töövõtjatel seisab lähikuudel ees keeruline aeg, mille põhjuseks on nii Ukraina sõja mõju, energiahinna ja muude sisendite kallinemine, inflatsioon ühiskonnale laiemalt ning tööjõupuudus, mis survestab tööjõukulusid. Eksperdid ennustavad majanduse jahtumist aasta teises pooles. Põhjendamatu maksutõus pingestaks nii töötajate kui ettevõtjate olukorda veelgi. Sellistes tingimustes on maksurahu ja stabiilsus eriti oluline,“ sõnas Aas.