Eesti kütusemüüjatel läheb äri väga kenasti. Käive ainult kasvab

Eesti turu suurim kütusemüüja Olerex teenis 2021. aastaga üle 409 miljoni euro müügitulu. Võrreldes 2020. aastaga oli see ligemale 20 protsenti parem tulemus. „Makromajanduslikult mõjutab aktsiaseltsi tegevust kütuse sisseostuhind, mis kujuneb maailmaturu hinna ja USD/EUR vahetuskursi koosmõjus. AS Olerex ei soeta suuri kütusevarusid ning seetõttu on avatus kütuse hinna otsesele tururiskile vähene,“ teatatakse aruandes.

Puhaskasumit teenis Olerex läinud aastal ligemale 3,5 miljonit eurot. Ettevõtte juhtkond on analüüsinud 2022. aasta veebruaris alanud Ukraina sõja mõju ja leiab, et see ei avalda praegu ettevõtte tegevusele suurt mõju. Sel aastal tahab ettevõte tagada, et kütusemüük oleks endiselt kasumlik.