Spetsialistide põud toidutööstuses: noored peavad tehnikaalasid raskeks

„Otsime noori tikutulega taga, et tutvustada neile kodumaise kvaliteetse toidutootmise muresid ja rõõme. Usun, et meil on ka päris hea lojaalsus- ja boonusprogramm, põnev ning eluline valdkond. Saame kohalikule inimesele igati sisukat tööd pakkuda, aga tööturg liigub praegu hoopis teises rütmis,“ kirjeldas Kruustük. „Peame senisest palju rohkem keskenduma noorte väljaõpetamisele, et kindlustada meie kohaliku toidu tootmise edu ka tulevikus. Oleme selleks valmis koos koolidega märkimisväärselt panustama. Saame pakkuda praktikakohti, projektiõppe jaoks tudengitele anda praktilisi ülesandeid, kaasjuhendada lõputöid, osaleda õppetegevuses, uurimis- või arenduskoostöös ülikoolidega jne. Esimese sammuna käivitasime koos Maaülikooliga selleks näiteks Lihahäkatoni.“