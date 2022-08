EKSPERDID ANNAVAD NÕU | Kuidas vältida peavalu uut kodu üürides?

Tagatisraha on reeglina 1–3 kuu üüriraha, mis on üürnike jaoks väga suur kulu. Siinkohal peab aga arvestama, et üürileandja jaoks on oma kinnisvara väljarentimine võrdlemisi suur risk ning tagatisraha on talle kaitseks, et vajadusel üürniku tekitatud kahjud parandada. „Siiski tasub tähele panna, et üürileandja ei saa nõuda üürnikult tasu ülemäärase remondi eest või väiksemate probleemide, nagu vaipade kulumise või aja jooksul kulunud seadmete parandamise või asendamise eest,“ rõhutas Uibomäe.