Millega meelitada uut töötajat ettevõttesse? Supervärbajad avalikustavad, mida peale raha pakuvad

Hea palk ning pea piiramatud arengu- ja koolitusvõimalused on baastingimused pingelisel tööjõuturul, et üldse sealt kedagi kätte saada. Ettevõtte pakutava töökoha vastu huvi tekitamiseks peab pakkumistes olema palju julgem. CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt ütleb, et analüüsivad pidevalt nende platvormil avaldatavate tööpakkumiste efektiivsust ja neil on eduka töökuulutuse retsept käes. Peamised koostisosad on: