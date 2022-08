Jõhvis avati esimene Lidli kauplus

Jõhvi volikogu esimehe Vallo Reimaa sõnul on Jõhvi jaoks oluline uute hästitasustatud töökohtade lisandumine. „Jõhvi on arenev linn ja seda näitab ka siin Lidli kaupluse avamine,“ ütles Reimaa.

Jõhvi abivallavanem Arvo Aller lisas, et Jõhvi inimesed on Lidli poe tulekut ammu oodanud ning tänasega sai pikk ooteaeg ühele poole. „Lidl kaupluse valmimisega saab piirkonnas heakorrastatud järjekordne maa-ala. Lidl kaupluse avanemine mitmekesistab meie piirkonna elanike ostuvõimalusi ja rikastab kaubavalikut,“ täpsustas Aller.

Lidl Eesti Jõhvi piirkonnajuhi Merlin Looritsa sõnul on kaupluse avamisega Jõhvis loodud ligi 80 töökohta. „Meie meeskonna jaoks on see eriline päev. Meil kõigil on suur rõõm avada täna hommikul uus Lidli kauplus. Oleme kindlad, et meie iganädalased pakkumised aitavad kohalikel elanikel inflatsiooni ja kasvavate hindadega paremini toime tulla,“ ütles Loorits.