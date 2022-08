IKEA avab Eesti esimese poe 25. augustil

IKEA Tallinna pood pakub kodusisustuseks nii inspiratsiooni kui sisustuskaupu ning planeerimis- ja sisustusteenuseid, kuid samal ajal on see ka koht, kus perega aega veeta. IKEA Rootsi restoranis saab süüa nii hommiku-, lõuna- kui õhtusööki ning lastele on pühendatud mängualad.