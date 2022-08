McDonald’s keelab alaealistel õhtul ilma täiskasvanud saatjata sööma tulla

Kiirtoidugigandi pressiesindaja ütles, et nad kehtestasid ajutise keelu pärast seda, kui 24 tundi avatud restorani töötajatel sai kõrini, et kliendid neid alatasa nii verbaalselt kui ka füüsiliselt väärkohtlevad.

Üks klient rääkis ajalehele The Liverpool Echo, et kuulis pealt, kuidas turvamees ütles kellelegi, et ta ei saa ettevõtte uute reeglite kohaselt teismelisi ilma täiskasvanuta restorani lasta.