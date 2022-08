ÜRO peasekretär: kütusefirmad on läinud liiga ahneks!

Ukraina sõda on kiiresti süvendanud üleilmset nafta- ja gaasipuudust, mis on pannud Venemaa oma tarnetega poliitilisi mänge mängima ja viinud hinnatõusuni. Samal ajal kui lihtinimesed maadlevad suuremate energiaarvetega, lõikavad kriisist kasu paljud ettevõtted.

Riigid pole väga huvitatud

Guterres hoiatas, et kõrgetel energiahindadel on laiaulatuslikud tagajärjed, kuna kodumajapidamised ja kogu maailma valitsused on tugeva surve all. „Paljud arengumaad, kes upuvad võlgadesse, kellel pole võimalik finantsabi saada ja kes näevad veel vaeva koroonapandeemiast taastumisega, võivad lihtsalt pankrotti minna,“ ütles ta.