Eestlased hoiavad ikka veel kroonidest kinni: eurodeks on vahetamata miljoneid Eesti kroone

Eelmises kvartalis aset leidnud järsk, kuid lühiajaline nõudluse kasv on nüüdseks peatunud. Teisisõnu vähenes võrreldes eelmise kvartaliga väljastatud pangatähtede arv 20% ja nende väärtus 19%. Enim väljastati 50-euroseid pangatähti.

Sularaha võeti rohkem välja Sularahaautomaatidest võeti 2022. aasta II kvartalis raha välja 6,6 miljonil korral ja enam kui 1,06 miljardi euro vääruses. Aastavõrdluses suurenes pangaautomaadist välja võetud sularaha maht 14% võrra, kuid tehingute arv jäi aastatagusega võrreldes samaks. Sularaha sissemaksetehinguid tehti II kvartalis 531,1 miljoni euro väärtuses. Seda on 8,8% enam kui aasta tagasi.

Eesti krooni sularaha vahetamine

Eesti Pank vahetab endiselt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. 2022. aasta II kvartalis tehti Eesti Pangas 216 kroonisularaha vahetustehingut 59 180 euro väärtuses. Hetkeseisuga on ümber vahetamata veel 44,1 miljoni euro väärtuses kroonisularaha: 28,4 miljonit pangatähte (37,4 miljoni euro väärtuses) ning 319,4 miljonit münti (6,7 miljoni euro väärtuses). Huvi kroonide ümbervahetamise vastu on viimastel aastatel olnud väga väike. Osa kroonisularahast on aja jooksul ka kadunud või hävinenud.