Toornafta gigant plaanib maksta dividende ja vähendada laenukoormust

Valge Maja ametnikud on kutsunud naftatootjaid üles rohkem naftat tootma, et vähendada kütusehindu tarbijatele. Samal ajal teenisid USA ja Euroopa suurimad naftatootjad teises kvartalis rekordilist kasumit.

Reutersi andmetel tahab ettevõte kiirendada kolme aasta eesmärki vähendada võlga 15 miljardi dollarini praeguselt enam kui 21 miljardilt dollarilt, jättes sealjuures investeeringute mahud samaks. „Me ei tunne vajadust suurendada tootmist enne, kui me jõuame sellest punktist kaugemale,“ ütles Hollub analüütikutele veebiülekandes, kus arutati teise kvartali tulemusi. „Sest me tunneme, et üks parimaid väärtusi on praegu investeeringud meie enda aktsiatesse.“