Riigi fikseeritud elektri hind kujuneb seni pakutust kõrgemaks. Eesti Energia juhil on paremaid lahendusi

Pikaajalistest lepingutest vabanemine kasvataks hoopis Eesti Energia kasumit. Tavaliselt on pikaajalistes lepingutes hind fikseeritud praegusest turuhinnast odavamana. Selliste lepingute lõpetamine vabastaks Eesti Energiale elektrimahu, mida müüa turul kallima hinnaga, kui oli pikaajalistes lepingutes. Niikaua kuni lepingutest vabanevat elektrit on võimalik müüa kallima hinnaga, mingeid leppetrahve ei tule, lubab Sutter kõigile, kes soovivad oma lepinguid universaalteenuse lepingu vastu vahetada.

Teisalt usub Sutter, et enamasti ei tekigi klientidel soovi pikaajalisest lepingust loobuda. Mis tahes poliitilised pakkumised tulevad, need on viletsamad sellest, mis on pikaajaliste lepingute omanikel praegu olemas, väidab Sutter. „Neil ei ole mingit huvi lepingut lõpetada,“ kinnitab ta.