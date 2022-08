Põllumehed astusid suure sammu digituleviku poole

Keskse e-põlluraamatu puhul ei ole eesmärk tuua turule uut konkureerivat põllumajandustarkvara. Projekti peamine eesmärk on luua seadusandlikud alused ja tehniline võimekus põlluraamatu andmete keskseks halduseks. Riik saab sealjuures olema peamiselt andmete koguja ning hoidja rollis. Loomulikult annavad kogutavad andmed ka riigisektorile väärtusliku sisendi, kuid tulevikus võiks hoopiski teadlased ja erasektor olla need, kes omavahelises koostöös loovad põllumeestele digitaliseeritud andmete alusel uusi ning praktilisi teenuseid.

Projekt on uuenduslik ka Euroopa mõistes – ükski teine riik sellist keskset põlluraamatute digitaliseerimise projekti veel teostanud ei ole. Keskselt põlluraamatu andmete kogumise suunas aga mõtlevad väga mitmed riigid ja teatud ulatuses on selleks eeltööd tehtud näiteks Euroopa Liidu liikmesriikide koostööprojektis „NIVA“, kus osaleb ka PRIA. Selles projektis on loodud erinevate riikide makseagentuuride ja erasektori koostöös mitmeid innovatiivseid lahendusi. Eestis on NIVA projektis töötatud põhiliselt just keskse e-põlluraamatu ja kommertstarkvarade vahelise andmevahetuse teemaga.