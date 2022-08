Shell otsustas ülisuurt kasumit töötajatega jagada

Shell ütles, et lisaraha peegeldab ettevõtte edu ning seda ei tasu võtta inflatsiooni kompensatsioonina. Ettevõtte avalduse järgi makstakse töötajatele preemiat, et „tunnustada neid panuse eest, mida meie inimesed on andnud Shelli tugevasse tulemusse veel käimas olevas keerulises olukorras“.

Ettevõtete maksustamine ei meeldi kõigile

Energiaettevõtete ülisuured kasumid on pannud inimesed nõudma neile ka karmimaid makse, et aidata tavalisi inimesi, kes seisavad tuleval talvel silmitsi suurte, võib-olla isegi kolmekordsete arvetega.

ÜRO peasekretär ütles täna, et kütusefirmad on läinud liiga ahneks ja on ebamoraalne, et nad teenivad Ukraina sõja pealt, ja soovitas riikidel nende kasumit maksustama asuda. Näiteks Suurbritannia juba kehtestas mai lõpus seaduse, mille järgi peavad nafta- ja gaasifirmad 25% oma kasumist riigile loovutama, kuid ka sellele otsusele jagub kriitikuid – 25% moodustab kogukasumist tihti väikese summa, nii et see pole ettevõttele õieti tundagi.