Veganliha tootja Beyond Meat vähendas oma selle aasta tuluprognoosi, kuna rahva ostujõud väheneb

Taimepõhiste burgeripihvide ja lihalaadsete toodete tootja soovib suurendada toodangut ja tuua turule uusi tooteid. See on kallis protsess, mis on tekitanud küsimusi, kas kulutuste tempo on kestlik. Samal ajal seisab ettevõte silmitsi kõikuva nõudlusega oma suhteliselt kõrge hinnaga toodete järele, kuna inflatsioon vähendab ostujõudu, kirjutas Reuters. Ettevõte teatas, et II kvartali brutokasum oli negatiivne, osaliselt aeglaselt müüdavate toodete likvideerimise tõttu.

„Praegune inflatsioonisurve on taimse lihatööstuse jaoks märkimisväärne mure,“ ütles Third Bridge'i tarbijaaktsiate analüütik Shoggi M. Ezeizat. „Tarbijad võivad kergesti minna tagasi odavama loomse valgu juurde, kui nad püüavad vähendada oma kulutusi.“

Ettevõtte tegevjuht Ethan Brown tunnistas analüütikutega peetud kõnes, et tarbijate ostumustrid on taimsetest lihalaadsetest toodetest eemale nihkunud, vahendas Bloomberg. Tema ettevõte näeb nüüd kogu aasta müügimahtu vahemikus 470–520 miljonit dollarit. See on väiksem kui varem eeldatud 560–620 miljonit dollarit. Teise kvartali müügitulemused – 147 miljoni dollarit – jäid samuti alla Wall Streeti hinnangule.

Beyond Meat'il oli 2. juulil lõppenud kvartali lõpus 455 miljonit dollarit vabaraha ja raha ekvivalente võrreldes esimese kvartali lõpus olnud 548 miljoni dollariga. Aruandeperioodi jooksul kasutati tegevuseks 70,5 miljonit dollarit. Ettevõtte võlakohustused olid kvartali lõpus 1,1 miljardit dollarit.

Ettevõte teatas, et vähendab oma töötajaskonda umbes 4% võrra. Selle sammuga loodetakse säästa aastas umbes 8 miljonit dollarit, kuigi ettevõte ütles, et koondamiskulud on kokku umbes üks miljon dollarit.

Rahvusvaheliste toitlustusteenuste müük oli üks helge punkt, mis suurenes 7%, peamiselt tänu suuremale mahule. Välismaal on tarbijad osutunud liha alternatiivsete toodetega asendamisele vastuvõtlikumaks kui ameeriklased.