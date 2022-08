Venemaa keskpank kutsub ettevõtteid üles võtma vastu „sõbralike“ riikide valuutat

Muu hulgas on Venemaa keskpank Reutersi andmetel öelnud, et plaanib kasutusele võtta lisameetmed, et vähendada veelgi Venemaa pankades dollarites ja eurodes tehtavaid ülekandeid. Tegevuse eesmärk on leevendada Venemaa-vastaste sanktsioonide mõju riigi majandusele.