Ukraina energeetikaminister: Venemaa põletab Euroopale mõeldud gaasi

„Ajal, kui agressorriik muudkui vähendab Euroopasse suunduvaid gaasitarneid ja tõstab hinna kunstlikult ajaloolisele tasemele, ajavad tema enda hoidlad üle. Kuu aega tagasi ennustasin, et Venemaa on lõpuks sunnitud oma gaasi ära põletama ja Soome meedia sõnul ongi viimasel ajal Venemaa piiri ääres leeke näha,“ kirjutas minister Facebookis.

„Lääne sanktsioonid kimbutavad venelasi endiselt. Selle asemel et miljardeid eurosid teenida, tarnides gaasi Euroopasse, on nad sunnitud toodetud gaasi lihtsalt ära põletama. Nad juba tunnevad sanktsioone omal nahal ja see aeg, kui nad saavad tingimusi dikteerida, on otsakorral. Seetõttu peab Euroopa Liit sanktsioone veelgi karmistama,“ rõhutas Haluštšenko.