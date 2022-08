Virgin Galactic lükkas taas kosmosesse suunduvad turismilennud edasi

Ettevõttel on praegu üks kandelennuk ehk nn emalaev VMS Eve, mis on umbes 14 aastat vana ja mida praegu renoveeritakse. Reaktiivmootoriga emalaeval on Virgin Galacticu lendudes suur tähtsus, kuna see viib kosmoselaeva startimiseks kuni 15 kilomeetri kõrgusele.