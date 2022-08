Riik toetab rakendusuuringuid 4 miljoni euroga

EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on RUP ennast seni igati õigustanud. „Huvi programmi vastu on erakordselt suur ning häid ideid tunduvalt rohkem, kui ühendasutus neid rahastada suudab. See näitab, et oleme koostöös majandusministeeriumiga loonud ettevõtjatele tugisüsteemi, mis on just õige selles ajas ja ruumis,“ ütles Harjo.



Ta rõhutas, et RUP koosneb kahest võrdselt olulisest poolest, milleks on nõustamine ja rahastamine. „Kusjuures nõu saavad ka need ettevõtted, kes rahastust ei soovigi, vaid tahavad lihtsalt professionaalset abi oma partnerite leidmiseks ning arendustöö sisustamiseks ja läbiviimiseks,“ selgitas Harjo.