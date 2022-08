Kellest saab järgmine Kristel Kruustük või Markus Villig? Noore ettevõtja konkurss otsib vastust

Lisaks tiitliga kaasnevale aule ja kuulsusele premeerib LHV aasta nooreks ettevõtjaks valitut 5000 euroga. LHV ettevõtete panganduse juhi Indrek Nuume sõnul on oluline ambitsioonikaid noori ettevõtjaid esile tõsta ja teistele eeskujuks seada. „Tänased staažikad ettevõtjad on ka kunagi alustanud üksnes heade ideedega. Hiljem on nende ideede ümber koondunud täiendavad inimesed, kapital ja ühel hetkel ka kliendid,“ ütles Nuume.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi sõnul annab noore ettevõtja konkurss võimaluse esile tõsta silmapaistvaid ja innovaatilisi noori Eesti ettevõtjaid. „Noorte ettevõtjate märkamine ja tunnustamine motiveerib ja innustab nii tänaseid kui ka tulevasi ettevõtjaid, kes aitavad Eesti majanduskeskkonda arendada. See näitab neile, et nende tehtavat tööd ja loodavaid väärtusi hinnatakse kõrgelt,“ sõnas kaubandus-tööstuskoja peadirektor ning julgustas kõiki, kes teavad noort ja tegusat ettevõtjat, neid ka konkursile esitama.

Eelmisel aastal pärjati aasta nooreks ettevõtjaks Martin Vares, kes on Fractory OÜ tegevjuht ja kaasasutaja. „Noore ettevõtja preemia võitmisel on siiani, pea aasta hiljem, üllatavalt tugev mõju. Seda eriti väljaspool Eestit. Et preemiat toetab ja annab üle Eesti Vabariigi president, paistab see väljapoole väga suursuguselt,“ sõnas Vares.