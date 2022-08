Tallinna lennujaam: suve alguse kaos on taandunud, aga aega tasub endiselt varuda

„Nii meie kui ka meie partner G4S on värvanud uusi töötajaid ja ka reisijate teadlikkus on tõusnud ning üldiselt ollakse lennujaamas aegsasti kohal. Juulikuu viimasel nädalal kulus julgestuskontrolli läbimiseks keskmiselt 9 minutit ning kõige pikem ooteaeg oli 35 minutit.“

Pihlakas lisas, et sellest hoolimata tasuks lennujaama minekul aega varuda. „Üldiselt läheb julgestuskontrolli läbimine kiiresti, kuid on ka tipptunde, mil korraga väljub suurel hulgal lende ja reisijaid, mis võib kaasa tuua pikemad julgestuskontrolli järjekorrad. Just seetõttu on oluline varuda aega ning olla lennujaamas kohal kaks tundi enne väljalendu, et lennueelne aeg kulgeks rahulikult ning kõik vajalikud toimingud saaksid aegsasti tehtud.“