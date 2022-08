Häkkerite ohvriks langenud idufirma pakub pättidele 10% nende varastatud varast, kui nad raha tagastavad

Nomad palus varastel tagastada kõik näpatud vahendid oma krüptokontole. „Pearaha on mõeldud neile, kes nüüd endast märku annavad, ja neile, kes on juba raha tagastanud,“ ütles Nomad. Tegu oli tehnilise veaga, mis ei nõudnud selle ärakasutajatelt erilisi IT-oskuseid ja selle tõttu oli kahju tunduvalt suurem, kuna seda kasutasid ära ka tavakasutajad.

Nomad ütles, et ta ei võta kasutusele õiguslikke meetmeid nende häkkerite vastu, kes tagastavad 90% varadest. Ettevõte peab neid isikuid valge mütsiga häkkeriteks. Termin „valge müts“ (white hat – toim.) on küberturvalisuse valdkonnas tuntud kui eetiline häkker. Nad teevad organisatsioonidega koostööd, et leida nende tarkvara nõrkusi.