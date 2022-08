Qinhuangdao linna Hiinas kogunesid sel nädalal kauplejad enam kui tosinast enamasti riigile kuuluvast ettevõttest. Põhjuseks tõik, et hoidlast on puudu suur hulk nende poolt rahastatud vasekontsentraadist. Nõue on kokku 300 000 tonni kontsentraadi kohta, mille väärtus on umbes 5 miljardit jüaani (740 miljonit dollarit), kuid depoost leiab ainult 100 000 tonni. See tähendab omakorda, et puudu on ligi 490 miljonit dollari jagu vasekontsentraati.