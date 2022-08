Putini palee arhitekt jäi ilma helikopterist, luksuskinnisvarast ja Picasso maalidest

Cirillo sai kuulsaks selle poolest, et tema loominguks on nii-öelda Putini palee, priiskav ja kulla-karraline hoonetekompleks Musta mere ääres.

Brescia maksupolitsei teatas, et nad arestisid „teada-tuntud professionaali“ varad, kuna ta ei maksnud makse aastatel 2013-2019. Reutersi andmetel on tegu Veneetsiast pärit arhitekti Cirilloga.

Cirillo advokaat kinnitas, et tema kliendi varad arestiti, kuid ta pole süüdi maksude mittemaksmises. Cirillo on alates 2014. aastast Vene kodakondne ning elab seal. Sealjuures on ta olnud mitmete Vene oligarhide paleede ja villade arhitekt. Kõige kuulsam neist on just nimelt Putini palee, mille kohta tegi eelmise aasta alguses põhjaliku ülevaate Aleksei Navalnõi meeskond.