Venipak: Eesti e-kaupmeestel on aeg avastada Poola turg

E-fulfillment’i puhul saavad kliendid oma e-poe integreerida laohaldussüsteemiga ja näha laoseisu. Kohapeal genereeritakse saadetiste kleebised ja tehakse muud toimingud, nii et e-poe esindajad saavad teha vajalikke muudatusi või lihtsalt jälgida oma kauba liikumist kontorist lahkumata.

Venipaki sõnul kasvab Leedus ladustamise- ja pakendamisteenuse vajadus igal aastal umbes 40–50 protsenti. Kui 2020. aastal moodustas selliste välismaale adresseeritud saadetiste arv vaid 2 protsenti kogu pakivoost, siis 2021. aastal see näitaja veidi kasvas, 3,3 protsendini.

„Oleme märganud, et Baltimaadest välismaale suunduvate saadetiste arv kasvab, kuid potentsiaal on endiselt tohutu. Eriti arvestades seda, et ülejäänud Euroopa tarbijad ostavad internetist sagedamini kui Balti riikide elanikud,“ ütles Šablinskas.