ERISAADE | Ukraina sõja taustal vireleb meie toiduainetööstus. Kas hinnad kerkivad lakke?

Potisepp viitas, et oleme inflatsiooni osas vedur ja see mõjutab nii tarbijaid kui tootjaid. Viimaste puhul on kerkinud just tootmiskomponentide hinnad. Ja seda mitte 10-30 protsenti, vaid märgatavalt enam. „Elektri hind on isegi kõrgem kui talvel, kuigi loodeti ju suvel leevendust. Kütusehinnad on tõusnud võrreldes eelmise aastaga kaks korda. Toorainete hinnad on tõusnud kaks-kolm korda ja jätkavad tõusu,“ nentis ta.