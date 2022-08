LUGEJA KÜSIB | Miks on Tallinna lennujaama pargitud Vene firma lennuk?

Delfi Ärilehe lugeja saatis toimetusele foto, millelt on näha, et Tallinna lennujaamas parkis reedel Vene lennufirma Red Wings lennuk. Arvestades, et Venemaa lennukid pole Euroopa Liidus teretulnud, tekitas see küsimuse, miks lubatakse antud õhusõidukil Eestis viibida.