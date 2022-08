Soomlased ennustavad, et pärast rasket talve langevad elektrihinnad kevadel järsult

Kui Eestis on aasta esimese seitsme kuuga olnud elektri keskmine hind 150,9 eurot megavatt tunni kohta (15,1 senti KWh), siis Soomes on see olnud pea veerandi võrra väiksem ehk 115 eurot (11,5 senti KWh). Hoolimata sellest, et inimesed on pidanud viimase aasta jooksul vastu võtma kiiret elektrihindade tõusu, siis kohest leevendust ei nähta, vaid esmalt tuleb tõusutrendi jätkumine.