Kaks keskmist kuupalka üüriks. Täpselt nii palju küsitakse Tallinna luksuskorterite eest kuus ja nõudlust jagub

Luksuskinnisvara on investeerimiseks põnev valdkond. Selles sektoris on küll vähe tegijaid, ent klientuur aina suureneb. Praegune kõige kallim üürikinnisvara, mis uut üürilist otsib, on saadaval 8500 euro eest kuus. Kuid see on pigem erand, nagu kinnitas Ärilehele juba aastaid luksuskinnisvara üürimise äris tegutsev Kukk. „See on pigem õngitsemine, keskmine üürihind selles sektoris jääb siiski 1500 ja 2500 euro vahele,“ ütles ta.

Uusmaa analüütiku Risto Vähi sõnul on luksuskinnisvara üürihinnad märkimisväärselt tõusnud. „Kui veel kaks aastat tagasi võis kalli üürikorteri ruutmeetri hind olla 16 euro ringis, siis nüüd võib see olla vahemikus 20–30 eurot ruutmeetri eest.“ Kuke sõnul on kuldne keskmine 23 eurot ruutmeetri kohta. See on kaks-kolm korda tavaüürikorterite hinnast kallim. Keskmine perekorter maksab 10–12 eurot ruutmeetri kohta.

Mis on luksuskinnisvara?

Siinkohal läksid Kuke ja Vähi arvamused lahku. Vähi sõnul saab luksuskorteriks nimetada avarat vähemalt kolmetoalist korterit, kus on kõrgklassi viimistlus ja sisustus. Ehk teisisõnu, luksusliku üürikorteri kriteeriumid on kindlasti tubade arv ja suurus, kinnisvara väga hea kvaliteet ja muidugi asukoht. Ent Kukk nentis ka, et kui asukoht on hea, siis pole suurus nii oluline. „Kui üks inimene kolib välismaalt Eestisse, siis ta ei taha neljatoalist, ta otsib maitsekalt sisustatud, rõduga ja hea vaatega südalinna korterit. See võib olla vabalt suurem kahetoaline.“

Kuke enda portfell koosneb siiski kolme- ja neljatoalistest. „Praegu on hea, sest nõudlus kodukontori järele on kasvanud, ja kui sul on üks tühi tuba, siis sinna saab teha mis iganes ruumi vastavalt kliendi soovidele.“

Ta nentis, et Eestis on vähe luksuskinnisvara, mis on tõesti luksuslik. „Praegu on hea luksuskinnisvara näide Tallinnas Lasnamäe 4 asuv Skyline Residence.“ Lasnamäe arenduse plussideks nimetas Kukk suuri ja avaraid ruume ning rõdusid, samuti vaateid tervele Tallinnale. Seetõttu on ka tal endal seal üürikinnisvara.

Jõukas klient on nõus välja käima kopsakaid üürisummasid, kuid tavaliselt on ta ka väga nõudlik.